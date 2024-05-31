В одном из районов Одессы сегодня не будет воды — где именно

В Одессе у некоторых горожан не будет воды до вечера 31 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 мая, в домах на одной из улиц Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00. Но из-за того, что в течение дня вполне вероятны аварийные ситуации, время выполнения работ и перечень адресов могут меняться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Ильфа и Петрова — все дома;

Слободка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Добавим, что сегодня, 31 мая, тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики обещают полностью вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ. Просмотреть список адресов можно по ссылке.