Пробки на трассе Одесса-Рени 14 января: где не проехать

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В среду, 14 января, на трассе Одесса-Рени снова зафиксированы большие пробки, особенно на участке возле границы с Молдовой. Водителям советуют тщательно планировать поездки, пользоваться альтернативными маршрутами и следить за обновлениями дорожной ситуации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На пути к КПП "Паланка" сильные пробки возникли на нескольких участках. В частности сильные осложнения движения образовались на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка перед границей. Время в пути будет занимать более 1 часа 20 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение на дороге в Орловку проходит свободно, без задержек. Осложнения возникают только на отрезке, который направляется к транзитному пункту с Молдовой. Поэтому водителям советуют заложить дополнительное время — поездка может занять более 4 часов.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока нет. Однако на подъезде к границе наблюдаются значительные задержки из-за очереди на КПП "Паланка". Продолжительность поездки может превышать 4,5 часа. Также существует альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории другого государства, на котором время в пути составит более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

