Головна Одеса Складна ситуація з виїздом до Молдови — траса Одеса-Рені стоїть

Складна ситуація з виїздом до Молдови — траса Одеса-Рені стоїть

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 14:56
Затори на трасі Одеса-Рені 14 січня: де не проїхати
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 14 січня, на трасі Одеса-Рені знову зафіксовано великі затори, особливо на ділянці біля кордону з Молдовою. Водіям радять ретельно планувати поїздки, користуватися альтернативними маршрутами і слідкувати за оновленнями дорожньої ситуації.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На шляху до КПП "Паланка" сильні затори виникли на декількох ділянках. Зокрема сильні ускладнення руху утворилися на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Час у дорозі займатиме понад 1 годину 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух на дорозі до Орлівки проходить вільно, без затримок. Ускладнення виникають лише на відрізку, що прямує до транзитного пункту з Молдовою. Через це водіям радять закласти додатковий час — поїздка може зайняти понад 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі немає. Проте на під’їзді до кордону спостерігаються значні затримки через чергу на КПП "Паланка". Тривалість поїздки може перевищувати 4,5 години. Також існує альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією іншої держави, на якому час у дорозі становитиме понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація на КПП України сьогодні. Також ми писали про те, які великі штрафи можуть отримати водіїї взимку.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
