Отмена статуса ограничена: кого призовут на службу в армию

Военный проходит врачебную комиссию. Фото: ArmyInform

Служить пойдут все, ну... или почти все — этот лозунг уже неоднократно звучал из уст разных экспертов, политиков и депутатов. И пока законопроект о мобилизации все еще проходит согласование и его принятие затягивается, Верховная Рада упраздняет понятие ''ограниченно пригодный''. Но что означают эти нововведения для призывников и кому в конце концов придется примерить военную форму?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским журналистом Алексеем Шалару.

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Отмена ограниченно пригодных

Верховная Рада уже приняла законопроект № 10313, но полного документа пока нет. На сайте структуры опубликовано только его описание.

"Его главный месседж то, что не будет ограничено пригодных. Вообще я не понимаю, как и когда они внесут соответствующие изменения. Например, приказ 402, где есть перечень тех болезней, согласно которым происходит исключение из учета. В него нужно внести очень много правок. Но есть закон и его нужно выполнять", — сказал адвокат Алексей Шалару.

Юрист отмечает, что отмена статуса "ограниченно пригоден" касается не только гражданских военнообязанных, но и военных, которые были списаны со службы из-за травм.

"Сейчас их снова должны обязать в течение девяти месяцев пройти военно-врачебную комиссию. Очень много возмущенных военных, что нужно еще раз обследоваться. Я считаю, что это незаконно, это все равно нарушение прав граждан. Хотят за счет ограниченно пригодных пополни ряды военных. Не так это нужно делать", — добавляет юрист.

Алексей Шалару об отмене ограниченно годных. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, противоречит новому закону то, что в приказе № 402 не изменен перечень болезней, разрешающих исключение из учета. Поэтому при получении повестки невозможно установить, признает ли ВВК военнообязанного непригодным к службе.

Где может служить человек с инвалидностью

В настоящее время активно обсуждается вопрос относительно ограниченно пригодных, в частности, инвалидов III группы, где именно они могут нести службу в случае мобилизации. Предварительно известно, что могут отправить в штабы, недалеко от линии боевого столкновения, а офицеров и солдат отправить на фронт.

"Как сейчас и куда именно их будут направлять, неизвестно. Но есть соответствующее указание заняться ограниченно пригодными. Нужно набрать из их числа штабы, которые будут выполнять тыловые функции", — отметил Шалару.

Куда не призовут ограниченно пригодных

десантно-штурмовые войска;

плавсостав (речная и морская служба);

морская пехота;

спецсооружения (за исключением подразделений обеспечения).

Юрист об обновленном призыве в армию. Фото: Новини.LIVE

Как обжаловать решение ВВК

Если военнообязанный человек имеет проблемы со здоровьем и имеет все документы, а его признают пригодным к службе, он может обжаловать это решение, говорит юрист. Но необходимо подать жалобу на том уровне, где проводилась ВВК — на районном или областном.

"У нас были случаи, когда человек действительно имел определенные ограничения, но его признали пригодным к службе. Дело дошло до Киева, где написали, что мужчина ограничен пригодным, согласно медицинскому заключению", — подчеркнул юрист.

Но в случае признания годным к службе человека с инвалидностью, военно-врачебная комиссия должна нести полную ответственность за его здоровье.

"Они должны нести ответственность, но это будет трудно доказать, что инцидент произошел именно из-за врачебной ошибки", — сказал адвокат.

Есть ли у законопроекта шанс на существование

В последние четыре дня законопроект активно обсуждается в обществе. О необходимости его внедрения люди поделились на два лагеря: одни говорят, что это поможет в мобилизации, а другие подчеркивают его незаконность.

"Я считаю, что закон есть и его нужно выполнять. Но думаю, что будет очень много проблем с его внедрением. Нужно реформировать многие нормативные акты, внести соответствующие изменения со стороны врачей. Я критически отношусь к данным изменениям, как со стороны военных с ранением и военнообязанных с проблемами со здоровьем", — подытожил Алексей Шалару.

Адвокат о принятии законопроекта. Фото: Новини.LIVE

21 марта 2024 года Верховная Рада проголосовала за законопроект № 10313, но это не значит, что он уже вступил в силу. Сначала его должен подписать Председатель Верховной Рады и Президент Украины. Без их решения принять невозможно. Но пока неизвестно, вступит ли скандальный документ в действие.