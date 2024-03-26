Скасування статусу обмежено придатний: кого призвуть на службу до армії

Військовий проходить лікарську комісію. Фото: ArmyInform

Служити підуть усі, ну... або майже усі — це гасло вже неодноразово звучало з вуст різних експертів, політиків та депутатів. І доки законопроєкт про мобілізацію все ще проходить узгодження і його ухвалення затягується, Верховна Рада скасовує поняття ''обмежено придатний''. Але що означають ці нововведення для призовників та кому зрештою доведеться приміряти військову форму?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським журналістом Олексієм Шалару.

Читайте також:

Скасування обмежено придатних

Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт № 10313, але повного документа наразі немає. На сайті структури опублікований лише його опис.

"Його головний меседж те, що не буде обмежено придатних. Взагалі я не розумію, як і коли вони внесуть відповідні зміни. Наприклад, наказ 402, де є перелік тих хвороб, відповідно до яких відбувається виключення з обліку. У нього треба внести дуже багато правок. Але є закон і його треба виконувати", — сказав адвокат Олексій Шалару.

Юрист зазначає, що скасування статусу "обмежено придатний" стосується не лише цивільних військовозобовʼязаних, а й військових, які були списані зі служби через травми.

"Зараз їх знову повинні зобовʼязати протягом девʼяти місяців пройти військово-лікарську комісію. Дуже багато обурених військових, що потрібно вкотре обстежуватися. Я вважаю, що це незаконно, це все одно порушення прав громадян. Хочуть за рахунок обмежено придатних поповни ряди військових. Не так це потрібно робити", — додає правник.

Олексій Шалару про скасування обмежено придатних. Фото: Новини.LIVE

Крім того, суперечить новому закону те, що у наказі № 402 не змінено перелік хвороб, які дозволяють виключення з обліку. Тому у разі отримання повістки неможливо встановити, чи визнає ВЛК військовозобовʼязаного непридатним до служби.

Де може служити людина з інвалідністю

Нині активно обговорюється питання щодо обмежено придатних, зокрема інвалідів ІІІ групи, де саме вони можуть нести службу у разі мобілізації. Попередньо відомо, можуть відправити до штабів, неподалік від лінії бойового зіткнення, а офіцерів та солдатів відправити на фронт.

"Як зараз і куди саме їх будуть направляти, невідомо. Але є відповідна вказівка зайнятися обмежено придатними. Потрібно набрати з їхнього числа штаби, які виконуватимуть тилові функції", — зазначив Шалару.

Куди не призвуть обмежено придатних

десантно-штурмові війська;

плавсклад (річкова та морська служба);

морська піхота;

спецспоруди (за винятком підрозділів забезпечення).

Юрист про оновлений призов до армії. Фото: Новини.LIVE

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо військовозобовʼязана людина має проблеми зі здоровʼям та має усі документи, а її визнають придатною до служби, то вона може оскаржити це рішення, каже юрист. Але необхідно подати скаргу на тому рівні, де проводилася ВЛК — на районному або обласному.

"В нас були випадки, коли людина дійсно мала певні обмеження, але її визнали придатною до служби. Справа дійшла до Києва, де написали, що чоловік є обмежено придатним, згідно з медичним висновком", — наголосив юрист.

Але у разі визнання придатним до служби людину з інвалідністю, військово-лікарська комісія повинна нести повну відповідальність за її здоровʼя.

"Вони повинні нести відповідальність, але це буде важко довести, що інцидент відбувся саме через лікарську помилку", — сказав адвокат.

Чи є у законопроєкту шанс на існування

Протягом останніх чотирьох днів законопроєкт активно обговорюється у суспільстві. Щодо необхідності його впровадження люди поділилися на два табори: одні кажуть, що це допоможе у мобілізації, а інші наголошують на його незаконності.

"Я вважаю, що закон є і його потрібно виконувати. Але думаю, що буде дуже багато проблем з його впровадженням. Потрібно реформувати багато нормативних актів, внести відповідні зміни з боку лікарів. Я критично ставлюся до даних змін, як з боку військових з пораненням та військовозобов'язаних з проблемами зі здоровʼям", — підсумував Олексій Шалару.

Адвокат про ухвалення законопроєкту. Фото: Новини.LIVE

21 березня 2024 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 10313, але це не означає, що він вже вступив у дію. Спочатку його має підписати Голова Верховної Ради та Президент України. Без їхнього рішення ухвалити неможливо. Але наразі невідомо, чи вступить скандальний документ у дію.