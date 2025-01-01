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Служить будут все — новые правила для одесской молодежи

1 января 2025 17:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Новые правила военной службы в Украине и Одессе
Украинские военные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В 2025 году во всех одесских вузах будет внедрена новая учебная дисциплина — базовая общевойсковая подготовка. А молодые мужчины, не являющиеся студентами, должны пройти военную службу.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, как это будет работать.

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Подготовка для студентов

Базовую общевойсковую подготовку введут в вузах с 1 сентября 2025 года. Она будет касаться всех студентов-парней. Девушки также смогут ее проходить, но добровольно. Пройдя подготовку, молодые мужчины получат военную специальность.

Служба по-новому

Также в этом году вместо упраздненной срочной службы в Украине внедряют базовую. Ее будут проходить все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не являющиеся студентами. Когда именно служить, они смогут выбирать самостоятельно. Установлены следующие сроки службы:

  • в мирное время — до 5 месяцев, из них до 3 месяцев общевойсковой подготовки, до 2 месяцев профессиональной подготовки;
  • во время военного положения — до 3 месяцев, из них не менее 1 месяца общевойсковой подготовки, до 2 месяцев профессиональной.

Отметим, что без прохождения общевойсковой подготовки в вузе или базовой службе мужчины не смогут работать на госслужбе, в правоохранительных органах и местном самоуправлении. Эта норма вступит в силу в сентябре 2026 года.

Ранее мы сообщали об особенностях мобилизации ранее судимого. Также мы рассказывали, когда гражданин может пройти ВВК без повестки.

Одесса вузы Одесская область Новости Одессы военнослужащие военная подготовка

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