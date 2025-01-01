Нові правила військової служби в Україні та Одесі

Українські військові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У 2025 році в усіх одеських вишах буде впроваджено нову навчальну дисципліну — базову загальновійськову підготовку. А молоді чоловіки, які не є студентами, муситимуть пройти військову службу.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, як це працюватиме.

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Підготовка для студентів

Базову загальновійськову підготовку запровадять у вишах з 1 вересня 2025 року. Вона стосуватиметься всіх студентів-хлопців. Дівчата також зможуть її проходити — але добровільно. Пройшовши підготовку, молоді чоловіки отримають військову спеціальність.

Служба по-новому

Також у цьому році замість скасованої строкової служби в Україні впроваджують базову. Її проходитимуть всі чоловіки віком від 18 до 25 років, які не є студентами. Коли саме служити, вони зможуть обирати самостійно. Встановлені наступні строки служби:

в мирний час — до 5 місяців, з них до 3 місяців загальновійськової підготовки, до 2 місяців фахової підготовки;

під час воєнного стану — до 3 місяців, з них не менше 1 місяця загальновійськової підготовки, до 2 місяців фахової.

Зазначимо, що без проходження загальновійськової підготовки у виші або базової служби чоловіки не зможуть працювати на держслужбі, у правоохоронних органах та у місцевому самоврядуванні. Ця норма набуде чинності у вересні 2026 року.

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