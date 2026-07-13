Смена премьер-министра Украины: одесситы об ожиданиях и надеждах

Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Президент Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, однако имя её преемника пока не назвал. На фоне войны и экономических вызовов смена главы правительства вызвала новую волну дискуссий о том, какими должны быть приоритеты будущего главы правительства. Ведь именно от него и его команды в значительной степени будут зависеть восстановление страны, состояние экономики и эффективность работы государственных институтов.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, какова должна быть главная задача нового премьер-министра Украины и чего они ожидают от него.

Задачи премьер-министра

Премьер-министр руководит работой Кабинета министров и координирует деятельность исполнительной власти. От этого зависят восстановление страны, развитие инфраструктуры, жилищные программы и обновление коммуникаций. Именно эти направления Игорь считает главными задачами нового главы правительства.

"Именно на исполнительной власти полностью лежит реконструкция государства, его восстановление. Начиная с транспорта, дорог, строительства жилья, обновления старых коммуникаций, которые были созданы еще в советские времена, а сейчас постепенно выходят из строя. Люди ошибочно думают, что у нас за все отвечает президент Украины — нет", — комментирует Игорь.

Игорь об ответственности премьер-министра. Фото: Новини.LIVE

Отдельно горожане обращают внимание на работу самих министерств. По их мнению, новый премьер должен не только определять приоритеты, но и добиться, чтобы все ведомства работали слаженно и результативно.

"Я думаю, что одной из главных задач премьер-министра должно быть налаживание работы министерств, ведь некоторые из них работают нормально, а работы других вообще не видно. В частности, Министерство по делам ветеранов и некоторые другие. Ожидаю более эффективной работы", — говорит Юрий.

Юрий о работе министерств. Фото: Новини.LIVE

Экономика Украины

Во время войны экономика и система государственного управления работают под постоянной нагрузкой. Поэтому от нового премьер-министра ожидают прежде всего профессиональных решений, порядка в работе правительства и внимания к самым острым проблемам страны. Андрей считает, что глава Кабмина должен быть технократом и не руководствоваться партийными интересами.

"На мой взгляд, это должна быть более технократическая должность, чтобы привести государственный механизм в порядок, ведь военные действия влияют на эффективность государственного управления. И такая фигура должна быть более или менее аполитичной: сосредоточиться на экономике, на вопросах, более актуальных для нашего государства. Ожидаю от него, чтобы хотя бы не стало хуже", — объясняет Андрей.

Андрей о технократической фигуре премьер-министра. Фото: Новини.LIVE

Экономическая ситуация остается одной из самых острых проблем для украинцев. От нового главы правительства люди ждут решений, которые помогут стабилизировать страну и вернуть уверенность в завтрашнем дне. В то же время оценивать перспективы горожане готовы только после объявления кандидатуры.

"Я считаю, что в первую очередь нужно обратить внимание и на нашу экономику, потому что она как-то немного, пожалуй, разваливается. Это мое мнение. Надеюсь на изменения к лучшему, но это всё ещё зависит от того, кто станет премьер-министром: там же несколько кандидатур", — делится Елена.

Елена об экономике и кандидатах. Фото: Новини.LIVE

Ожидания от правительства

От нового правительства украинцы ожидают не только заявлений, но и конкретных решений, которые можно будет ощутить в повседневной жизни. Особенно важной остается поддержка тех, кто больше всего зависит от государственной помощи. Поэтому скорость первых шагов правительства для многих станет главным показателем его эффективности.

"Премьер должен сформировать команду достойных помощников, чтобы они были проукраинского толка и работали на полную отдачу, потому что сейчас самое главное — поставить экономику на ноги, поддержать людей и победить. Хотелось бы сразу увидеть какие-то действия и не ждать того, что будет через месяц, чтобы он сразу включился в работу и дал какие-то положительные результаты. Чтобы мы почувствовали это на себе, а также на пенсионерах, на переселенцах", — подытоживает Павел.

Павел о желании результатов. Фото: Новини.LIVE

Новому премьер-министру придется работать сразу по нескольким сложным направлениям — от экономики до восстановления страны. Одесситы ожидают, что правительство будет действовать слаженно, а его решения не останутся лишь на бумаге. Людям важно увидеть результат, который реально повлияет на их жизнь.

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