Смерть ребенка после лечения зубов в Одессе: подозрение

Врач в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе расследуют смерть пятилетнего мальчика, скончавшегося после стоматологического лечения под общей анестезией. Ребёнку стало плохо во время процедуры в частной клинике, после чего его доставили в областную детскую больницу. Через несколько недель мальчик скончался. Подозрение выдвинули врачу-анестезиологу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

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Смерть ребенка

По данным полиции, в ноябре прошлого года мать привела сына в частную стоматологическую клинику в Одессе. У мальчика диагностировали множественный кариес молочных зубов и назначили лечение под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких. Первую процедуру стоматолог и анестезиолог провели в декабре без осложнений. Однако в начале января, во время следующего визита, у ребенка остановилось кровообращение. Анестезиолог провел реанимационные мероприятия, после которых удалось восстановить кровообращение.

Мальчика доставили на скорой помощи в Одесскую областную детскую клиническую больницу. Несмотря на интенсивное лечение, через несколько недель ребенок скончался.

Детали расследования

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика связана с аноксическим поражением головного мозга — повреждением, вызванным недостатком кислорода. Следователи установили, что во время стоматологического лечения под общей анестезией врач, по всей видимости, не принял необходимых мер, чтобы предотвратить попадание жидкости и остатков стоматологических материалов в дыхательные пути ребенка.

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Кроме того, по данным следствия, врач не обеспечил надлежащего контроля за дыханием мальчика и не проводил необходимого мониторинга уровня углекислого газа. После остановки кровообращения он также несвоевременно установил её причину и не принял своевременных мер для её устранения.

Что грозит

30-летнему анестезиологу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Правоохранители собрали доказательства, в частности результаты длительных судебных экспертиз. Действия медика квалифицировали по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Смерть младенца в Одесской области

В Одесской области расследуют гибель 28-дневного мальчика, скончавшегося из-за белково-энергетической недостаточности. По данным следствия, мать ненадлежащим образом кормила ребенка и не обращалась за медицинской помощью, несмотря на ухудшение его состояния. Подозрение также предъявлено начальнице службы по делам детей, которая, по версии правоохранителей, знала об опасности для четырёх малышей в семье, но не организовала необходимую защиту. Чиновнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области трем членам приемной семьи сообщили о подозрении в истязании 7-летнего мальчика. По данным следствия, ребенка избивали и унижали, используя это в качестве наказания. Суд избрал подозреваемым различные меры пресечения: женщину взяли под стражу, а её мужу и 19-летнему сыну назначили круглосуточный домашний арест.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в убийстве пятилетнего мальчика. Ребёнок скончался в больнице после тяжкой травмы головы. Смертельный выстрел из пневматической винтовки произвёл сожитель матери. В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог.