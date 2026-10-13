Смерть дитини після лікування зубів в Одесі: підозра

Лікар в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі розслідують смерть п’ятирічного хлопчика, який помер після стоматологічного лікування під загальною анестезією. Дитині стало зле під час процедури в приватній клініці, після чого її доправили до обласної дитячої лікарні. Через кілька тижнів хлопчик помер. Підозру оголосили лікарю-анестезіологу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Смерть дитини

За даними поліції, у листопаді минулого року мати привела сина до приватної стоматологічної клініки в Одесі. У хлопчика діагностували множинний карієс молочних зубів і призначили лікування під загальною анестезією зі штучною вентиляцією легень. Першу процедуру стоматолог та анестезіолог провели в грудні без ускладнень. Однак на початку січня, під час наступного візиту, у дитини зупинився кровообіг. Анестезіолог провів реанімаційні заходи, після яких його вдалося відновити.

Хлопчика доправили швидкою допомогою до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Попри інтенсивне лікування, за кілька тижнів дитина померла.

Деталі слідства

За висновком судово-медичної експертизи, смерть хлопчика пов’язана з аноксичним ураженням головного мозку — пошкодженням, спричиненим нестачею кисню. Слідчі встановили, що під час стоматологічного лікування під загальною анестезією лікар, імовірно, не вжив необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню рідини та залишків стоматологічних матеріалів у дихальні шляхи дитини.

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Крім того, за даними слідства, медик не забезпечив належного контролю за диханням хлопчика та не проводив необхідного моніторингу рівня вуглекислого газу. Після зупинки кровообігу він також несвоєчасно встановив її причину та не вжив вчасних заходів для її усунення.

Що загрожує

30-річному анестезіологу повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Правоохоронці зібрали докази, зокрема результати тривалих судових експертиз. Дії медика кваліфікували за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. За цією статтею йому загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на такий самий строк.

Смерть немовляти на Одещині

На Одещині розслідують загибель 28-денного хлопчика, який помер через білково-енергетичну недостатність. За даними слідства, мати неналежно годувала дитину та не зверталася по медичну допомогу, попри погіршення її стану. Підозру також оголосили начальниці служби у справах дітей, яка, за версією правоохоронців, знала про небезпеку для чотирьох малюків у родині, але не організувала необхідного захисту. Посадовиці загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині трьом членам прийомної родини повідомили про підозру в катуванні 7-річного хлопчика. За даними слідства, дитину били та принижували, використовуючи це як покарання. Суд обрав підозрюваним різні запобіжні заходи: жінку взяли під варту, а її чоловіку та 19-річному сину призначили цілодобовий домашній арешт.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині 29-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві п’ятирічного хлопчика. Дитина померла в лікарні після тяжкої травми голови. Смертельний постріл із пневматичної гвинтівки зробив співмешканець матері. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.