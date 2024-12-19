В ТЦК прокомментировали видео с якобы смертью мобилизованного

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: соцсети

В сети распространяется видео о якобы смерти мобилизованного в помещении Приморского районного ТЦК и СП. Военные опровергают эту информацию. На самом деле мужчине стало плохо, и его госпитализировали.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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Что произошло

На ролике, распространенном Telegram-каналами, виден мужчина, лежащий на кровати с установленной аппаратурой для кардиограммы. За кадром слышны неразборчивые голоса. В подписях к видео на некоторых каналах сообщалось, что больной скончался в помещении ТЦК.

Что говорят военные

В терцентре заявили, что событие произошло 16 декабря на территории Одесского областного ТЦК. На сборном пункте мужчине стало плохо. Оперативный дежурный вызвал "скорую". Медики госпитализировали пациента.

"Отмечаем, что распространение непроверенной или фейковой информации о происходящих в нашей деятельности событиях недопустимо. Такие сообщения часто формируются на пророссийских ресурсах и в Телеграмм-каналах, способствующих дезинформации и дестабилизации. Крайне важно быть критическими к медиа-контенту и не поддаваться манипуляциям", — подчеркнули в ТЦК.

Напомним, на Волыни представители терцентра якобы забрали мужчину из больницы прямо в воинскую часть. Также омбудсман назвал область, в которой больше всего жалуются на действия ТЦК.