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Смерть мобілізованого в Одесі — що говорять у ТЦК

19 грудня 2024 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У ТЦК прокоментували відео з нібито смертю мобілізованого
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У мережі шириться відео про нібито смерть мобілізованого у приміщенні Приморського районного ТЦК та СП. Військові спростовують цю інформацію. Насправді чоловіку стало зле і його госпіталізували. 

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Що сталося

На ролику, поширеному Telegram-каналами, видно чоловіка, який лежить на ліжку зі встановленою апаратурою для кардіограми. За кадром чути нерозбірливі голоси. У підписах до відео на деяких каналах повідомлялося, що хворий буцімто помер у приміщенні ТЦК.  

Що говорять військові

У терцентрі заявили, що подія мала місце 16 грудня на території Одеського обласного ТЦК. На збірному пункті чоловікові стало зле. Оперативний черговий викликав "швидку". Медики госпіталізували пацієнта.

"Наголошуємо, що поширення неперевіреної або фейкової інформації про події, що мають місце у нашій діяльності, є неприпустимим. Такі повідомлення часто формуються на проросійських ресурсах та в Телеграм-каналах, що сприяють дезінформації та дестабілізації. Вкрай важливо бути критичними до медіа-контенту і не піддаватися маніпуляціям", — наголосили у ТЦК. 

Нагадаємо, на Волині представники терцентру нібито забрали чоловіка з лікарні прямо до військової частини. Також омбудсман назвав область, у якій найбільше скаржаться на дії ТЦК.

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