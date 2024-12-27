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Смертельное ДТП на Одесчине — за рулем был вице-мэр

27 декабря 2024 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области вице-мэр сбил насмерть пешехода
В Одесской области автомобиль чиновника сбил человека. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На трассе Киев — Одесса возле села Болгарка автомобиль SSANG YONG насмерть сбил мужчину. Полиция начала расследование по факту нарушения правил дорожнего движения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции.

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Что известно о ДТП

По предварительным данным, пешеход перебегал проезжую часть дороги в неустановленном и неосвещенном месте, когда попал под колеса. От полученных травм он умер на месте. Личность погибшего устанавливается.

Что известно о водителе

Местные СМИ сообщают, что автомобилем управлял заместитель городского головы Раздельной Денис Петров. Именно эта машина указана в его декларации.

Смертельное ДТП на Одесчине — за рулем был вице-мэр - фото 1
Заместитель мэра Раздельной Денис Петров.

Отметим, что Денис Петров учился в Одессе, длительное время работал на таможне, впоследствии в частном секторе. В 2017 году стал вице-мэром Раздельной.

Напомним, в жуткой аварии в Винницкой области погибли четыре человека. Раньше на Львовщине легковушка врезалась в автобус.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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