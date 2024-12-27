На Одещині віцемер збив на смерть пішохода

На Одещині автомобіль чиновника збив людину. Фото: поліція Одеської області

На трасі Київ — Одеса біля села Болгарка автомобіль SSANG YONG на смерть збив чоловіка. Поліція розпочала розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції.

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Що відомо про ДТП

За попередніми даними, пішохід перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому та неосвітленому місці, коли потрапив під колеса. Від отриманих травм він помер на місці. Особа загиблого встановлюється.

Що відомо про водія

Місцеві ЗМІ повідомляють, що автомобілем керував заступник міського голови Роздільної Денис Петров. Саме ця машина вказана в його декларації.

Заступник мера Роздільної Денис Петров. Фото: Роздільнянська громада

Зазначимо, що Денис Петров навчався в Одесі, тривалий час працював на митниці, згодом у приватному секторі. У 2017 році став віцемером Роздільної.

Нагадаємо, у моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей. Раніше на Львівщині легковик врізався в автобус.