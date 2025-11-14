Пожар в Ширяево: погибший и пострадавший

Смертельный пожар на Одесчине — сгорел дом
Сегодня утром, 14 ноября, в поселке Ширяево Одесской области произошел пожар в жилом доме. Пожарные ликвидировали огонь. К сожалению, во время тушения нашли тело человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Пожар в доме
В поселке Ширяево, Березовского района, сегодня утром вспыхнул жилой дом. Пожар локализовали спасатели, площадь возгорания составила 60 м². К сожалению, на месте нашли тело погибшего гражданина 1957 года рождения. Также пострадал мужчина 1980 года рождения, его госпитализировали.
К ликвидации огня привлекли 2 единицы техники и 6 пожарных ГСЧС. Причина пожара сейчас устанавливается.
Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Киев. На местах произошли пожары, обвалился дом. Также мы писали, что в Буковеле загорелся отель. Спасатели эвакуировали около 70 человек.
Читайте Новини.LIVE!