Пожар в Ширяево: погибший и пострадавший

Дом, который сгорел в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня утром, 14 ноября, в поселке Ширяево Одесской области произошел пожар в жилом доме. Пожарные ликвидировали огонь. К сожалению, во время тушения нашли тело человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Пожар в доме

В поселке Ширяево, Березовского района, сегодня утром вспыхнул жилой дом. Пожар локализовали спасатели, площадь возгорания составила 60 м². К сожалению, на месте нашли тело погибшего гражданина 1957 года рождения. Также пострадал мужчина 1980 года рождения, его госпитализировали.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации огня привлекли 2 единицы техники и 6 пожарных ГСЧС. Причина пожара сейчас устанавливается.

Сгорела комната в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Огнеборец на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

