Україна
Смертельный пожар на Одесчине — сгорел дом

Смертельный пожар на Одесчине — сгорел дом

Дата публикации 14 ноября 2025 12:08
обновлено: 12:08
Пожар в Ширяево: погибший и пострадавший
Дом, который сгорел в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня утром, 14 ноября, в поселке Ширяево Одесской области произошел пожар в жилом доме. Пожарные ликвидировали огонь. К сожалению, во время тушения нашли тело человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Читайте также:

Пожар в доме

В поселке Ширяево, Березовского района, сегодня утром вспыхнул жилой дом. Пожар локализовали спасатели, площадь возгорания составила 60 м². К сожалению, на месте нашли тело погибшего гражданина 1957 года рождения. Также пострадал мужчина 1980 года рождения, его госпитализировали.

Смертельна пожежа сталася на Одещині
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации огня привлекли 2 единицы техники и 6 пожарных ГСЧС. Причина пожара сейчас устанавливается.

Смертельна пожежа сталася на Одещині
Сгорела комната в доме. Фото: ГСЧС Одесской области
Смертельна пожежа сталася на Одещині
Огнеборец на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Киев. На местах произошли пожары, обвалился дом. Также мы писали, что в Буковеле загорелся отель. Спасатели эвакуировали около 70 человек.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
