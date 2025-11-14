Відео
Головна Одеса Смертельна пожежа на Одещині — згорів будинок

Смертельна пожежа на Одещині — згорів будинок

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:08
Оновлено: 12:08
Пожежа у Ширяєвому: загиблий та постраждалий
Будинок, який згорів на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні зранку, 14 листопада, у селищі Ширяєве на Одещині сталася пожежа у житловому будинку. Вогнеборці ліквідували вогонь. На жаль, під час гасіння знайшли тіло людини.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Читайте також:

Пожежа в будинку

У селищі Ширяєве, Березівського району, сьогодні зранку спалахнув житловий будинок. Пожежу локалізували рятувальники, площа загоряння склала 60 м². На жаль, на місці знайшли тіло загиблого громадянина 1957 року народження. Також постраждав чоловік 1980 року народження, його госпіталізували.

Смертельна пожежа сталася на Одещині
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації вогню залучили 2 одиниці техніки та 6 вогнеборців ДСНС. Причина пожежі наразі встановлюється.

Смертельна пожежа сталася на Одещині
Згоріла кімната у будинку. Фото: ДСНС Одещини
Смертельна пожежа сталася на Одещині
Вогнеборець на місця пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала Київ. На місцях сталися пожежі, обвалився будинок. Також ми писали, що у Буковелі загорівся готель. Рятувальники евакуювали близько 70 людей.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси будинок загибель
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
