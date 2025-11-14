Пожежа у Ширяєвому: загиблий та постраждалий

Смертельна пожежа на Одещині — згорів будинок
Сьогодні зранку, 14 листопада, у селищі Ширяєве на Одещині сталася пожежа у житловому будинку. Вогнеборці ліквідували вогонь. На жаль, під час гасіння знайшли тіло людини.
Про це повідомили в ДСНС Одещини.
Пожежа в будинку
У селищі Ширяєве, Березівського району, сьогодні зранку спалахнув житловий будинок. Пожежу локалізували рятувальники, площа загоряння склала 60 м². На жаль, на місці знайшли тіло загиблого громадянина 1957 року народження. Також постраждав чоловік 1980 року народження, його госпіталізували.
До ліквідації вогню залучили 2 одиниці техніки та 6 вогнеборців ДСНС. Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала Київ. На місцях сталися пожежі, обвалився будинок. Також ми писали, що у Буковелі загорівся готель. Рятувальники евакуювали близько 70 людей.
