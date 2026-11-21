Место аварии в Одесской области. Фото: Главное управление ГУНП в Одесской области

В Подольске Одесской области произошло ДТП со смертельным исходом. После столкновения двух автомобилей Mercedes выехал на тротуар, сбил 25-летнюю девушку и врезался в гараж частного дома. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти её не удалось. Полицейские задержали 37-летнего водителя, у которого наблюдались признаки опьянения, однако он отказался от проверки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Разбитый в результате ДТП автомобиль. Фото: Главное управление ГУНП в Одесской области

Смертельное ДТП в Одесской области

По предварительным данным полиции, авария произошла днем 20 ноября. 37-летний водитель Mercedes-Benz ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустил Opel Vivaro, за рулем которого находился 39-летний мужчина. После столкновения Mercedes выехал за пределы проезжей части, сбил пешехода на тротуаре и врезался в гараж частного домовладения. Медики госпитализировали девушку и водителя Opel Vivaro с травмами различной степени тяжести. Впоследствии 25-летняя пешеходка скончалась в больнице.

Водитель врезался в стену дома. Фото: Главное управление ГУНП в Одесской области

Водителя Mercedes задержали

Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления областной полиции Дмитрий Слюта сообщил, что водитель Mercedes-Benz имел признаки опьянения. При этом мужчина отказался проходить соответствующее обследование. У водителя Opel Vivaro, который остается в больнице, взяли биологические образцы. Их исследуют, чтобы установить, находился ли он в состоянии опьянения. Полицейские задержали водителя. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Какое наказание грозит за ДТП

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, если это привело к гибели человека. По этой статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали о смертельном ДТП вблизи Межлиманского. Там лоб в лоб столкнулись два автобуса. В аварии погибли две женщины; ещё 25 человек нуждались в медицинской помощи, среди них пятеро детей. По предварительным данным полиции, один из водителей выехал на встречную полосу.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на трассе Киев — Одесса вблизи Нерубайского микроавтобус врезался в отбойник из бетонных плит. Один пассажир погибла, а водитель и еще шестеро пассажиров получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее Новини.LIVE писали о смертельном ДТП, также произошедшем в Подольском районе. Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Один мужчина погиб на месте, еще одного с травмами госпитализировали.