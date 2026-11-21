Місце аварії на Одещині. Фото: Головне управління ГУНП в Одеській області

У Подільську на Одещині сталася смертельна ДТП. Після зіткнення двох автомобілів Mercedes виїхав на тротуар, збив 25-річну дівчину та врізався в гараж приватного будинку. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося. Поліцейські затримали 37-річного водія, який мав ознаки сп'яніння, однак відмовився від перевірки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

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Розбита унаслідок ДТП автівка. Фото: Головне управління ГУНП в Одеській області

Смертельна ДТП на Одещині

За попередніми даними поліції, аварія сталася вдень 20 листопада. 37-річний водій Mercedes-Benz їхав другорядною дорогою та на перехресті не пропустив Opel Vivaro, за кермом якого перебував 39-річний чоловік. Після зіткнення Mercedes виїхав за межі проїзної частини, збив пішохідку на тротуарі та врізався в гараж приватного домоволодіння. Медики госпіталізували дівчину та водія Opel Vivaro з травмами різного ступеня тяжкості. Згодом 25-річна пішохідка померла в лікарні.

Водій врізався в стіну будинку. Фото: Головне управління ГУНП в Одеській області

Водія Mercedes затримали

Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласної поліції Дмитро Слюта повідомив, що керманич Mercedes-Benz мав ознаки сп'яніння. Водночас чоловік відмовився проходити відповідне освідування. У водія Opel Vivaro, який залишається в лікарні, відібрали біологічні зразки. Їх дослідять, щоб встановити, чи перебував він у стані сп'яніння. Поліцейські затримали водія. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Яке покарання загрожує за ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху водієм у стані сп'яніння, якщо це призвело до загибелі людини. За цією статтею передбачено до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

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Крім того, Новини.LIVE розповідали, що на трасі Київ — Одеса поблизу Нерубайського мікроавтобус врізався у відбійник з бетонних плит. Одна пасажирка загинула, а водій і ще шестеро пасажирів отримали травми. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

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