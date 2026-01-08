Одесса переходит на усиленный режим из-за снега и гололеда

Непогода в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Одессу надвигается непогода. Синоптики прогнозируют снижение температуры до нуля, дождь, который сменится снегом, возможно образование гололеда. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство бригад. Социальный транспорт работает в штатном режиме, а пункты несокрушимости готовы к экстренным ситуациям.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Непогода в Одессе

В Одессе усилить работу коммунальных служб для уборки дорог и тротуаров, посыпки реагентами и оперативной ликвидации последствий падения деревьев и крупных веток. КП "Городские дороги" разработало 54 маршрута для расчистки, все необходимые реагенты уже на месте. КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщило, что локальные аварии планируют устранить до вечера. Городской социальный транспорт готов к работе в условиях минусовых температур и гололеда, автобусы технически подготовлены.

Кроме того, круглосуточно работают пункты несокрушимости. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль поручил контролировать готовность учебных заведений к возможным чрезвычайным ситуациям из-за холода и гололеда.

"Предприятия переведены на усиленный режим работы, готовы генераторы и запас топлива. Просим жителей ограничить выход на улицу, не оставлять автомобили под аварийными деревьями и участвовать в уборке территорий. Вместе мы сможем оперативно реагировать на непогоду", — сказал директор Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг Украины. Также мы писали, что из-за ухудшения погоды в Украине возможны осложнения с электроснабжением.