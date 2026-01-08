Одеса переходить на посилений режим через сніг та ожеледицю

Негода в Одесі. Фото влюстративне: Новини.LIVE

На Одесу насувається негода. Синоптики прогнозують зниження температури до нуля, дощ, який зміниться снігом, можливе утворення ожеледиці. Комунальні служби переведено на посилений режим роботи, організовано цілодобове чергування бригад. Соціальний транспорт працює у штатному режимі, а пункти незламності готові до екстрених ситуацій.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Негода в Одесі

В Одесі посилити роботу комунальних служб для прибирання доріг і тротуарів, посипання реагентами та оперативної ліквідації наслідків падіння дерев і великих гілок. КП "Міські дороги" розробило 54 маршрути для розчищення, усі необхідні реагенти вже на місці. КП "Теплопостачання міста Одеси" повідомило, що локальні аварії планують усунути до вечора. Міський соціальний транспорт готовий до роботи в умовах мінусових температур та ожеледиці, автобуси технічно підготовлені.

Крім того, цілодобово працюють пункти незламності. Виконуючий обов’язки міського голови Ігор Коваль доручив контролювати готовність закладів освіти до можливих надзвичайних ситуацій через холод і ожеледицю.

"Підприємства переведено на посилений режим роботи, готові генератори та запас палива. Просимо мешканців обмежити вихід на вулицю, не залишати автомобілі під аварійними деревами та долучатися до прибирання територій. Разом ми зможемо оперативно реагувати на негоду", — сказав директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві через негоду приспустили головний прапор України. Також ми писали, що через погіршення погоди в Україні можливі ускладнення з електропостачанням.