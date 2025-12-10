Одесский фильм "Отдаленные последствия" победил в Граце

Одесская короткометражка на экране. Фото: Госкино

Короткометражный фильм "Отдаленные последствия", снятый в Одессе во время тревог и взрывов, получил главную награду фестиваля Ardélion в Граце. Лента стала единственной украинской работой на большом экране церемонии и получила продолжительные аплодисменты аудитории.

Об этом сообщает Госкино Украины.

Награждение победителей. Фото: Госкино

Одесский фильм получил награду в Европе

Лента режиссера Екатерины Молокоевой получила титул "Лучший короткометражный фильм" по версии Европейской киноассоциации Ardélion. Событие собрало более 500 кинематографистов из разных стран, и именно работа из Одессы стала одним из самых эмоциональных моментов церемонии.

О чем фильм "Отдаленные последствия"

"Отдаленные последствия" — это история о тишине после войны и о людях, которые потеряли близких. В фильме нет взрывов или боев, только внутренняя боль, которую не спрячешь.

Съемки короткометражки проходили в Одессе, где команда работала буквально между воздушными тревогами. Над фильмом работали сценаристка Оксана Присяжнюк (Ксения Заставская), режиссер Екатерина Молокоева, оператор Алиса Кузнецова и продюсер Наталья Делиева.

От Одессы до мировых экранов

Первый показ фильма состоялся на фронте под открытым небом. Далее мировая премьера "Отдаленных последствий" прошла на антивоенном фестивале в Эстонии. Впоследствии ленту показали в США, Германии, на Кипре, в Румынии, Италии и Нидерландах. Победа в Ardélion стала уже седьмой наградой фильма.

