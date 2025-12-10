Відео
Знятий під звуки сирен і вибухів — одеський фільм нагородили

Знятий під звуки сирен і вибухів — одеський фільм нагородили

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 15:45
Одеський фільм "Віддалені наслідки" переміг у Граці
Одеська короткометражка на екрані. Фото: ДержКіно

Короткометражний фільм "Віддалені наслідки", знятий в Одесі під час тривог і вибухів, здобув головну нагороду фестивалю Ardélion у Граці. Стрічка стала єдиною українською роботою на великому екрані церемонії та отримала тривалі оплески аудиторії.

Про це повідомляє ДержКіно України.

Знятий під звуки сирен і вибухів — одеський фільм нагородили - фото 1
Нагородження переможців. Фото: ДержКіно

Одеський фільм отримав нагороду в Європі

Стрічка режисерки Катерини Молокопєєвої отримала титул "Найкращий короткометражний фільм" за версією Європейської кіноасоціації Ardélion. Подія зібрала понад 500 кінематографістів із різних країн, і саме робота з Одеси стала одним із найемоційніших моментів церемонії.

Про що фільм "Віддалені наслідки"

"Віддалені наслідки" — це історія про тишу після війни та про людей, які втратили близьких. У фільмі немає вибухів чи боїв, лише внутрішній біль, який не сховаєш.

Фільмування короткометражки проходило в Одесі, де команда працювала буквально між повітряними тривогами. Над фільмом працювали сценаристка Оксана Присяжнюк (Ксенія Заставська), режисерка Катерина Молокопєєва, операторка Аліса Кузнецова та продюсерка Наталя Делієва.

Від Одеси до світових екранів

Перший показ фільму відбувся на фронті просто неба. Далі світова прем’єра "Віддалених наслідків" пройшла на антивоєнному фестивалі в Естонії. Згодом стрічку показали у США, Німеччині, на Кіпрі, у Румунії, Італії та Нідерландах. Перемога в Ardélion стала вже сьомою нагородою фільму.

Нагадаємо, ми писали скільки платять у шоу "Зважені та щасливі". Також повідомляли, що виставку Ukraine WOW вирішили не закривати до 11 січня включно.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
