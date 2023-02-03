Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Снег и ветер: погода в Одессе и области сегодня arrow

Снег и ветер: погода в Одессе и области сегодня

3 февраля 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Погода в Одессе 3 февраля: подробный прогноз
Жителям области следует подготовить санки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 3 февраля, синоптики не прогнозируют сильные осадки. Однако следует быть готовым к ветру и морозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что день должен быть без существенных осадков. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 3-5°С тепла. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 85%.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла. На автодорогах области видимость добра, ночью и утром гололедица.

Погода в Украине

В Украине 3 февраля следует ожидать облачную и морозную погоду. По всей территории страны будет небольшой мокрый снег, днем на юге небольшой дождь, на Закарпатье умеренные осадки. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Вчера на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко спрогнозировал, что весна этого года начнется внутри марта. Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:00 РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

08:54 Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

08:47 УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

08:45 Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн

08:40 Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:35 Удар по Краматорску: количество раненых возросло

08:27 Учения украинских военных: до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч бойцов

08:15 Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

08:12 Чемпион мира-2018 окажется без клуба: о ком идет речь

08:10 Оккупанты вывозят украинских старшеклассников в рф, чтобы сдать школьные экзамены: детали

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 08:58

РФ распространяет "вкиды" для манипуляции родственниками “Азовстали”

None 3 Февраль 09:00

Зеленский объяснил, почему подписал закон об ужесточении наказания военнослужащим

None 3 Февраль 08:39

УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов: что известно

None 3 Февраль 09:03

Официальный курс валют: евро впервые пересек отметку в 40 грн

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB