Погода в Одессе 3 февраля: подробный прогноз

Снег и ветер: погода в Одессе и области сегодня
Сегодня, 3 февраля, синоптики не прогнозируют сильные осадки. Однако следует быть готовым к ветру и морозу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что день должен быть без существенных осадков. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 3-5°С тепла. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 85%.
Прогноз погоды в Одесской области
В области будет облачно. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла. На автодорогах области видимость добра, ночью и утром гололедица.
Погода в Украине
В Украине 3 февраля следует ожидать облачную и морозную погоду. По всей территории страны будет небольшой мокрый снег, днем на юге небольшой дождь, на Закарпатье умеренные осадки. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.
Вчера на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко спрогнозировал, что весна этого года начнется внутри марта. Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.