Погода в Одесі 3 лютого: детальний прогноз

Сніг та вітер: погода в Одесі й області сьогодні
Сьогодні, 3 лютого, синоптики не прогнозують сильних опадів. Проте слід бути готовим до вітру та морозу.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
-
Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення покарання військовослужбовцям
-
УАФ звернулася до УЄФА через російські футбольні клуби: що відомо
-
Офіційний курс валют: євро вперше перетнув позначку 40 грн
-
Американське ЗМІ заявило про колосальні втрати російської армії в Україні
-
Удар по Краматорську: кількість поранених зросла
-
Навчання українських військових: до кінця року Євросоюз підготує 30 тисяч бійців
-
Мовчазна екскиянка Наташа Корольова прокоментувала чутки про розлучення з Тарзаном
-
Чемпіон світу-2018 залишиться без клубу: про кого йдеться
-
Окупанти вивозять українських старшокласників до рф, щоб скласти шкільні іспити: деталі
-
Державний ПриватБанк заробив 30 млрд грн під час війни: як змінився прибуток
Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, що день має бути без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 3-5°С тепла. Атмосферний тиск — 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 85%.
Прогноз погоди в Одеській області
В області буде також хмарно. Місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні 3 лютого варто очікувати хмарну та морозну погоду. На всій території країни буде невеликий мокрий сніг, вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади. У південній частині вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі — південний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Вчора на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня. Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.