Погода в Одесі 3 лютого: детальний прогноз

Жителям області слід підготувати санчата

Сьогодні, 3 лютого, синоптики не прогнозують сильних опадів. Проте слід бути готовим до вітру та морозу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, що день має бути без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 3-5°С тепла. Атмосферний тиск — 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 85%.

Прогноз погоди в Одеській області

В області буде також хмарно. Місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці ожеледиця.

Погода в Україні

В Україні 3 лютого варто очікувати хмарну та морозну погоду. На всій території країни буде невеликий мокрий сніг, вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади. У південній частині вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі — південний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Вчора на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня. Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.