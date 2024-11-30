Погода на 1 декабря в Одессе и области: без осадков, до +7° - синоптик

Снега не стоит ждать — погода в Одессе в первый день зимы
Сегодня, 1 декабря, погода в Одессе и области будет не совсем зимняя. Ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и температура до +7 °C. Температура морской воды +6...+7°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
Утро: утром ожидается ясная погода. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +6 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +5 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.
Восход солнца: 1 декабря солнце взойдет в 07:20.
Закат: 1 декабря солнце будет заходить в 16:11.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 51 минуту.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -2...+3°C, днем +2...+7°C тепла.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, в Украине 1 декабря предполагается облачная погода с туманами и небольшими осадками в некоторых регионах. Также мы писали, что в ближайшие месяцы температура воздуха в Европе, включая Украину, будет оставаться аномально высокой.
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