Погода на 1 декабря в Одессе и области: без осадков, до +7° - синоптик

Люди сидят на лавочке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 1 декабря, погода в Одессе и области будет не совсем зимняя. Ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и температура до +7 °C. Температура морской воды +6...+7°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +6 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +5 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Восход солнца: 1 декабря солнце взойдет в 07:20.

Закат: 1 декабря солнце будет заходить в 16:11.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 51 минуту.

Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью -2...+3°C, днем +2...+7°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 1 декабря предполагается облачная погода с туманами и небольшими осадками в некоторых регионах. Также мы писали, что в ближайшие месяцы температура воздуха в Европе, включая Украину, будет оставаться аномально высокой.