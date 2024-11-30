Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Снега не стоит ждать — погода в Одессе в первый день зимы arrow

Снега не стоит ждать — погода в Одессе в первый день зимы

30 ноября 2024 17:48
Светлана Силенко - Редактор
Погода на 1 декабря в Одессе и области: без осадков, до +7° - синоптик
Люди сидят на лавочке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 1 декабря, погода в Одессе и области будет не совсем зимняя. Ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и температура до +7 °C. Температура морской воды +6...+7°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Местами дымка — погода в Одессе в первый день зимы - фото 1
Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура будет составлять +2 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +6 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +5 °C. Ветер северо-восточный 6-10 м/с.

Восход солнца: 1 декабря солнце взойдет в 07:20.
Закат: 1 декабря солнце будет заходить в 16:11.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 51 минуту.

Местами дымка — погода в Одессе в первый день зимы - фото 2
Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -2...+3°C, днем +2...+7°C тепла.
  • На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Местами дымка — погода в Одессе в первый день зимы - фото 3
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 1 декабря предполагается облачная погода с туманами и небольшими осадками в некоторых регионах. Также мы писали, что в ближайшие месяцы температура воздуха в Европе, включая Украину, будет оставаться аномально высокой.

погода Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:20 Taurus для Украины — Шольц в очередной раз выступил против

18:10 Юрист рассказал, как оформить отсрочку со старыми данными в ТЦК

17:59 Зеленский отметил полк БпАК и показал их работу

17:48 Снега не стоит ждать — погода в Одессе в первый день зимы

17:45 В Днепре слышны сильные взрывы — что известно

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:39 Лубинец показал щемящее видео возвращения детей, похищенных РФ

17:39 Погода в первый день зимы — в Укргидрометцентре дали прогноз

17:36 Полиция Грузии разгоняет протестующих новым методом — детали

17:30 Польша построит "щит" на границе с Украиной и Россией — фото

17:25 Космические цены — какой овощ подорожал почти на 50%

18:20 Taurus для Украины — Шольц в очередной раз выступил против

18:10 Юрист рассказал, как оформить отсрочку со старыми данными в ТЦК

17:59 Зеленский отметил полк БпАК и показал их работу

17:48 Снега не стоит ждать — погода в Одессе в первый день зимы

17:45 В Днепре слышны сильные взрывы — что известно

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:39 Лубинец показал щемящее видео возвращения детей, похищенных РФ

17:39 Погода в первый день зимы — в Укргидрометцентре дали прогноз

17:36 Полиция Грузии разгоняет протестующих новым методом — детали

17:30 Польша построит "щит" на границе с Украиной и Россией — фото

17:25 Космические цены — какой овощ подорожал почти на 50%

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

10:36 Путин пугает ударом "Орешника" по Киеву, — эфир Остаповець_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК