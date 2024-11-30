Погода на 1 грудня в Одесі та області: без опадів, до +7° - синоптик

Люди сидять на лавочці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 1 грудня, погода в Одесі та області буде не зовсім зимова. Очікується мінлива хмарність, відсутність істотних опадів і температура до +7 °C. Температура морської води +6...+7 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +2 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +6 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +5 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.

Схід сонця: 1 грудня сонце зійде о 07:20.

Захід сонця: 1 грудня сонце заходитиме о 16:11.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 51 хвилину.

Погода в Одесі. фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі -2...+3 °C, вдень +2...+7 °C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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Нагадаємо, в Україні 1 грудня передбачається переважно хмарна погода з туманами та невеликими опадами у деяких регіонах. Також ми писали, що найближчими місяцями температура повітря в Європі, включно з Україною, залишатиметься аномально високою.