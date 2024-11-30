Погода на 1 грудня в Одесі та області: без опадів, до +7° - синоптик

Снігу не варто чекати — погода в Одесі у перший день зими
Завтра, 1 грудня, погода в Одесі та області буде не зовсім зимова. Очікується мінлива хмарність, відсутність істотних опадів і температура до +7 °C. Температура морської води +6...+7 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +2 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +6 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +5 °C. Вітер північно-східний 6 м/с.
Схід сонця: 1 грудня сонце зійде о 07:20.
Захід сонця: 1 грудня сонце заходитиме о 16:11.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 51 хвилину.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °C, вдень +2...+7 °C тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, в Україні 1 грудня передбачається переважно хмарна погода з туманами та невеликими опадами у деяких регіонах. Також ми писали, що найближчими місяцями температура повітря в Європі, включно з Україною, залишатиметься аномально високою.
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