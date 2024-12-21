Погода в Одессе на 22 декабря

Снега не стоит ждать — синоптики дали прогноз погоды в Одессе
Завтра, 22 декабря, погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха ночью опустится до +5°C. Также усилится южный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночью: ночью есть дождь. Температура составляет +4 °C. Ветер южный 8-10 м/с.
Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура составляет +5 °C. Ветер южный 8-10 м/с.
День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +5 °C. Ветер южный 7-10 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится до +5 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
Восход: 22 декабря солнце взойдет в 07:38.
Закат: 22 декабря солнце будет заходить в 16:13.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 34 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Ночью, днем небольшой дождь.
- Ночью на юге области слабый гололед, гололедица.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью от +3°С до -2°С, днем +1...+6°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на Рождество. Также ранее синоптики спрогнозировали, какой будет нынешняя зима в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.
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