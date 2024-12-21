Погода в Одессе на 22 декабря

Люди идут по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 22 декабря, погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха ночью опустится до +5°C. Также усилится южный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью: ночью есть дождь. Температура составляет +4 °C. Ветер южный 8-10 м/с.

Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура составляет +5 °C. Ветер южный 8-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +5 °C. Ветер южный 7-10 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится до +5 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

Восход: 22 декабря солнце взойдет в 07:38.

Закат: 22 декабря солнце будет заходить в 16:13.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 34 минуты.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ночью на юге области слабый гололед, гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью от +3°С до -2°С, днем +1...+6°С.

На автодорогах области видимость добра.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на Рождество. Также ранее синоптики спрогнозировали, какой будет нынешняя зима в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.