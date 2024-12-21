Погода в Одесі на 22 грудня

Снігу не варто чекати — синоптики дали прогноз погоди в Одесі
Завтра, 22 грудня, погода в Одесі та області весь день буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до +5 °C. Також посилиться південний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південний 8 м/с.
Ранок: зранку очікуються короткочасні дощі. Температура становитиме +5 °C. Вітер південний 8 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +5 °C. Вітер південний 7 м/с.
Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +5 °C. Вітер південний 5 м/с.
Схід сонця: 22 грудня сонце зійде о 07:38.
Захід сонця: 22 грудня сонце заходитиме о 16:13.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 34 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ.
- Вночі на півдні області слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі від +3 °С до - 2 °С, вдень +1...+6 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на Різдво. Також раніше синоптики спрогнозували, якою буде цьогорічна зима в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.
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