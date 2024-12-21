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Снігу не варто чекати — синоптики дали прогноз погоди в Одесі

21 грудня 2024 17:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на 22 грудня
Люди йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 22 грудня, погода в Одесі та області весь день буде дощовою та холодною. Температура повітря вночі опуститься до +5 °C. Також посилиться південний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південний 8 м/с.

Ранок: зранку очікуються короткочасні дощі. Температура становитиме +5 °C. Вітер південний 8 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +5 °C. Вітер південний 7 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +5 °C. Вітер південний 5 м/с. 

Схід сонця: 22 грудня сонце зійде о 07:38.
Захід сонця: 22 грудня сонце заходитиме о 16:13.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 34 хвилини.

Снігу не варто очікувати — погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно.
  • Вночі помірні опади, вдень невеликий дощ.
  • Вночі на півдні області слабка ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі від +3 °С до - 2 °С, вдень +1...+6 °С. 
  • На автошляхах області видимість добра. 
Снігу не варто очікувати — погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на Різдво. Також раніше синоптики спрогнозували, якою буде цьогорічна зима в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси дощ прогноз погоди

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