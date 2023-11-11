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Сегодня некоторые одесситы останутся без света — адреса

11 ноября 2023 11:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сегодня некоторые одесситы останутся без света — адреса
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 ноября, сотни одесситов на проспекте Шевченко остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к вечеру. Однако время восстановления может измениться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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  • Проспект Шевченко, 19а, 17, 17а, 17б, 17в, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 8/4, 8/корп.3, 4, 8А,/1, 8А, 8В,15/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23/А, Б, В,25/, 25а, 27, 27а, 27б, 10/9,10/1,10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Укрэнерго заверили, что в ближайшее время нет причин для отключения света – украинские электростанции выработают достаточно энергии. Однако ситуация может измениться при обстрелах России.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал решение СНБО о проведении мероприятий по усилению устойчивости энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду 2023/2024. Решения включают меры по предотвращению дефицита электроэнергии во время вероятных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

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