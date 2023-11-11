Сьогодні дехто з одеситів залишиться без світла — адреси
Сьогодні, 11 листопада, сотні одеситів на проспекті Шевченко залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ
- Проспект Шевченка, 19а, 17, 17а, 17б, 17в, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 8/4, 8/корп.3, 4, 8А,/1, 8А, 8В ,15/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23/А, Б, В, 25/, 25а, 27, 27а, 27б, 10/9,10/1,10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.
Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.
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