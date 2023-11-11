Сьогодні дехто з одеситів залишиться без світла — адреси

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 11 листопада, сотні одеситів на проспекті Шевченко залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ

Проспект Шевченка, 19а, 17, 17а, 17б, 17в, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 8/4, 8/корп.3, 4, 8А,/1, 8А, 8В ,15/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23/А, Б, В, 25/, 25а, 27, 27а, 27б, 10/9,10/1,10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Укренерго запевнили, що найближчим часом немає причин для відключень світла — українські електростанції вироблять достатньо енергії. Однак ситуація може змінитися у разі обстрілів Росії.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав рішення РНБО щодо проведення заходів для посилення стійкості енергосистеми України до осінньо-зимового періоду 2023/2024. Рішення включають заходи для запобігання дефіциту електроенергії під час ймовірних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.