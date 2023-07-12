Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 июля.

Сегодня будет греметь: какой будет погода в Одессе
12 июля 2023 06:00
Ненастье в Одессе. Фото: google
Сегодня, 12 июля, одесситов ожидает облачный, но достаточно теплый день. Кроме того, в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза
- Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 18-19°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 40%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В среду, 12 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В большинстве западных областей кратковременные дожди, однако отметки термометра достигнут 30°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.