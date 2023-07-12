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Сегодня будет греметь: какой будет погода в Одессе

12 июля 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 июля.
Ненастье в Одессе. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 июля, одесситов ожидает облачный, но достаточно теплый день. Кроме того, в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза
  • Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 17-19°С, днем ​​26-28°С.
  • Температура морской воды 18-19°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность — 40%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем ​​26-31°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В среду, 12 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В большинстве западных областей кратковременные дожди, однако отметки термометра достигнут 30°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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