Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 июля.

Ненастье в Одессе. Фото: google

Сегодня, 12 июля, одесситов ожидает облачный, но достаточно теплый день. Кроме того, в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза

Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 18-19°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 40%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем ​​26-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В среду, 12 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В большинстве западных областей кратковременные дожди, однако отметки термометра достигнут 30°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.