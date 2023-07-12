Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 липня

Сьогодні гримітиме: якою буде погода в Одесі
12 липня 2023 06:00
Негода в Одесі. Фото: google
Сьогодні, 12 липня, одеситів чекає хмарний, але досить теплий день. Крім того, в регіоні очікується короткочасний дощ із грозою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза
- Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 18-19°С .
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість — 40%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У середу, 12 липня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості західних областей будуть короткочасні дощі, проте позначки термометра досягнуть 30°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.