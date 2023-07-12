Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 липня

Негода в Одесі. Фото: google

Сьогодні, 12 липня, одеситів чекає хмарний, але досить теплий день. Крім того, в регіоні очікується короткочасний дощ із грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 18-19°С .

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість — 40%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У середу, 12 липня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості західних областей будуть короткочасні дощі, проте позначки термометра досягнуть 30°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.