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Сьогодні гримітиме: якою буде погода в Одесі

12 липня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 липня
Негода в Одесі. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 липня, одеситів чекає хмарний, але досить теплий день. Крім того, в регіоні очікується короткочасний дощ із грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза
  • Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 18-19°С .
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість — 40%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У середу, 12 липня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості західних областей будуть короткочасні дощі, проте позначки термометра досягнуть 30°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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