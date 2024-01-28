Сегодня одесситы остались без воды — адреса
Сегодня, 28 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:30, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Сергея Ядова — 63, 63А
Воды не будет до 13:00
- ул. Дальницкая — все дома;
- ул. Головковская — все дома;
- ул. Заньковецкой — все дома;
- пер. Интернациональный — все дома;
- ул. Геологическая — все дома;
- ул. Мельницкая — все дома;
- ул. Михайловская — все дома;
Воды не будет до 15:00
- ул. Тепличная — все дома;
Воды не будет до 16:30
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Напомним, в Министерстве энергетики Украины считают, что усиление долга граждан ответственно относиться к оплате счетов за электричество позволит восстановить энергосистему. Во время действия моратория на наказание за задолженность многие потребители злоупотребляли правом не платить.
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