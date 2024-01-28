Сьогодні одесити залишилися без води — адреси

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 28 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:30, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Сергія Ядова — 63, 63А

Води не буде до 13:00

вул. Дальницька — усі будинки;

вул. Головківська — усі будинки;

вул. Заньковецької — усі будинки;

пров. Інтернаціональний — усі будинки;

вул. Геологічна — усі будинки;

вул. Мельницька — усі будинки;

вул. Михайлівська — усі будинки;

Води не буде до 15:00

вул. Теплична — усі будинки;

Води не буде до 16:30

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України вважають, що посилення обов'язку громадян відповідально ставитися до оплати рахунків за електрику дозволить відновити енергосистему. Під час дії мораторію на покарання за заборгованість багато споживачів зловживали правом не платити.

Також ми писали, що в Україні влада скасувала дію заборони на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та стягнення боргу за послуги, що діяла із березня 2022 року. Юристи розповіли, кого саме торкнуться такі зміни.