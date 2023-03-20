Сегодня по Одессе без осадков, днем воздух прогреется до 12 тепла.

Сегодня в Одессе без осадков, днем воздух прогреется до 12 тепла
В течение дня переменная облачность, без осадков. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
Синоптики прогнозируют по области сегодня переменную облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью от 0°С до 5°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 20 марта
В понедельник в Украине осадков не ожидается, лишь в восточных областях ночью местами может выпасть небольшой дождь. В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.
Температура ночью опустится и будет держаться в пределах 3 градусов тепла до -2 градусов мороза, на юге и востоке будет 1-6 градусов тепла ночью.
Прогноз погоды в Киеве
В столице осадков также не ожидается — весь день будет солнечно, разве иногда солнце будут закрывать небольшие облака.
Днем в области будет 8-13 градусов тепла, а в Киеве будет 10-12 градусов тепла.
Погода в крупнейших городах Украины
Фото: Зеркало недели