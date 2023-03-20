Сьогодні по Одесі без опадів, вдень повітря прогріється до 12 тепла

Сьогодні в Одесі без опадів, вдень повітря прогріється до 12 тепла
Протягом дня температура мінлива хмарність, без опадів. Пориви вітру сягатимуть до 10 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
Прогноз погоди по Одеській області
Синоптики прогнозують по області сьогодні мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура вночі від 0°С до 5°С тепла, вдень 10-15°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 20 березня
У понеділок в Україні опадів не передбачається, лише у східних областях вночі місцями може випасти невеликий дощ. У західних і центральних областях вночі та зранку місцями туман.
Температура вночі опуститься й триматиметься у межах 3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на півдні та сході країни буде 1-6 градусів тепла вночі.
Прогноз погоди у Києві
У столиці опадів також не передбачається — весь день буде сонячно, хіба іноді сонце закриватимуть невеличкі хмари.
Вдень в області буде 8-13 градусів тепла, натомість у Києві буде 10-12 градусів тепла.
Погода у найбільших містах України
Фото: Дзеркало тижня