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Сьогодні в Одесі без опадів, вдень повітря прогріється до 12 тепла

20 березня 2023 06:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Сьогодні по Одесі без опадів, вдень повітря прогріється до 12 тепла
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Протягом дня температура мінлива хмарність, без опадів. Пориви вітру сягатимуть до 10 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують по області сьогодні мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі від 0°С  до 5°С тепла, вдень 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні 20 березня

У понеділок в Україні опадів не передбачається, лише у східних областях вночі місцями може випасти невеликий дощ. У західних і центральних областях вночі та зранку місцями туман.

Температура вночі опуститься й триматиметься у межах 3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на півдні та сході країни буде 1-6 градусів тепла вночі.

Прогноз погоди у Києві

У столиці опадів також не передбачається — весь день буде сонячно, хіба іноді сонце закриватимуть невеличкі хмари.

Вдень в області буде 8-13 градусів тепла, натомість у Києві буде 10-12 градусів тепла.

Погода у найбільших містах України

Фото: Дзеркало тижня

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