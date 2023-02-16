Сегодня Россия может снова обстрелять Украину.

Сегодня рф может снова обстрелять Украину, — Гуменюк
Ночь 16 февраля прошла под сигналы воздушной тревоги и звуки сбивания ракет. Впрочем, по всей вероятности, обстрел может повториться.
Об этом в эфире единого марафона сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Повторные обстрелы вполне вероятны, ведь россия выискивает новую тактику, которая будет для нее результативной. Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Это действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессорки", — отметила Наталья Гуменюк.
Между тем, как добавила Наталья Гуменюк, в российских пабликах уже рапортуют, что было поражено более 11 областей. Оккупанты продолжают продвижение нарративов своей "победоносности". Также они готовятся все больше давить на нас, в частности, продвигаясь к годовщине полномасштабного вторжения.
Больше о ночном обстреле
Во время ночных обстрелов территории Украины российские оккупационные войска запустили из акватории Черного моря восемь ракет "Калибр". Украинская ПВО успешно противодействовала этому ракетному удару. Шесть из них ликвидированы на территории Николаевской области, две — Херсонской.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.