Сьогодні рф може знову обстріляти Україну, — Гуменюк
Ніч 16 лютого пройшла під сигнали повітряної тривоги та під звуки збиття ракет. Втім, цілком ймовірно, що обстріл може повторитися.
Про це в ефірі єдиного марафону повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Повторний обстріл цілком ймовірний, адже росія вишукує нову тактику, яка буде для неї результативною. Тож не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Згадаємо попередні масовані ракетні атаки й співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Це дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", — зазначила Наталя Гуменюк.
Тим часом як додала Наталя Гуменюк, в російських пабліках вже рапортують про те що було уражено понад 11 областей. Окупанти продовжують просування наративів своєї “победоносности”. Також вони готуються все більше тиснути на нас зокрема просуваючись до річниці повномасштабного вторгнення.
Більше про нічний обстріл
Під час нічного обстрілу території України російські окупаційні війська запустили з акваторії Чорного моря вісім ракет "Калібр". Українська ППО успішно протидіяла цьому ракетному удару. Шість із них ліквідовані на території Миколаївської області, дві — Херсонської.
Нагадаємо, що у ніч з 15 на 16 лютого одна з російських ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Обійшлося без жертв, пожежа на ураженому об’єкті була оперативно ліквідована.