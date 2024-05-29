Сегодня свет будет не у всех — кто из одесситов должен достать повербанки

В Одессе тысячам потребителей отключат свет до вечера. Иллюстративное фото: Pvproductions

Сегодня, 29 мая, тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики обещают полностью вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00, однако восстановление может изменяться в зависимости от выполнения работ. Также в Укрэнерго отметили, что отключения не планируются, однако могут быть введены в случае увеличения нагрузки на энергосистему страны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС :

Бахче, 4—10;

Бригадная, 54-101;

Дмитрия Донского, 5/корп.12;

Ивана Франко, 45, 47, 55;

Неделина, 58—111;

пер. 4-й Проектируемый, 5—7;

пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8;

пер. Костеловской, 6/в/1, 6в;

Работы до 17:00;

Абрикосова, 4—16, 45—53, 57—105;

Дубовая Роща, 2—57;

Лигинская (Макаренко), 1—33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28—40;

Равенства, 88, 91, 98—104, 195;

Айвазовского (Тимирезева), 34;

Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40;

пер. 1-й Равенства, 90;

пер. Абрикосовый, 1—29;

пер. Равенства, 92;

пер. Янтарный, 6-8;

Работы до 19:00;

Центральный РЭС:

Академическая, 5А;

Зоопарковая, 3—21;

Маршала Малиновского, 79—131;

Бабаджаняна, 42—54;

Йозефа Прибика (Минская), 7—28;

Святослава Рихтера, 122, 126, 128, 130;

Спартаковская, 18—51;

Гранатная, 1—16;

пер. Гранатный, 2—8;

пер. Граничный, 1—15, 25, 29, 35;

пер. Малиновский, 7;

Преображенская, 66;

пер. Ониловой, 3—14;

просп. Украинских Героев (Александровский просп.), 27;

Троицкая, 45, 47;

Успенская, 62, 64, 60, 89, 97, 99, 103, 105;

сквер Старобазарный, 3, 7;

Работы до 19:00;

Северный РЭС:

Отечественная, 1;

Испанская, 1—3, 8;

Михаила Грушевского, 7;

Парковая, 62-73;

Почтовая, 17, 21, 27—37, 60, 64—68, 76;

Самодеятельности, 1;

Работы до 18:30.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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