Сьогодні світло буде не у всіх — хто з одеситів повинен дістати повербанки
Сьогодні, 29 травня, тисячі одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- Баштанна, 4—10;
- Бригадна, 54—101;
- Дмитра Донського, 5/корп.12;
- Івана Франка, 45, 47, 55;
- Недєліна, 58—111;
- пров. 4-й Проектований, 5—7;
- пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8;
- пров. Костеловської, 6/в/1, 6в;
Роботи до 17:00;
- Абрикосова, 4—16, 45—53, 57—105;
- Дубовий Гай, 2—57;
- Лігінська (Макаренка), 1—33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28—40;
- Рівності, 88, 91, 98—104, 195;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1—29;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний, 6—8;
Роботи до 19:00;
Центральний РЕМ:
- Академічна, 5А;
- Зоопаркова, 3—21;
- Маршала Малиновського, 79—131;
- Бабаджаняна, 42—54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7—28;
- Святослава Ріхтера, 122, 126, 128, 130;
- Спартаківська, 18—51;
- Гранатна, 1—16;
- пров. Гранатний, 2—8;
- пров. Кордонний, 1—15, 25, 29, 35;
- пров. Малиновський, 7;
- Преображенська, 66;
- пров. Онілової, 3—14;
- просп. Українських Героїв (Олександрівський просп.), 27;
- Троїцька, 45, 47;
- Успенська, 62, 64, 60, 89, 97, 99, 103, 105;
- сквер Старобазарний, 3, 7;
Роботи до 19:00;
Північний РЕМ:
- Вітчизняна, 1;
- Іспанська, 1—3, 8;
- Михайла Грушевського, 7;
- Паркова, 62—73;
- Поштова, 17, 21, 27—37, 60, 64—68, 76;
- Самодіяльності, 1;
Роботи до 18:30.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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