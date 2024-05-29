Сьогодні світло буде не у всіх — хто з одеситів повинен дістати повербанки

В Одесі тисячам споживачам відключать світло до вечора. Ілюстративне фото: Pvproductions

Сьогодні, 29 травня, тисячі одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

Баштанна, 4—10;

Бригадна, 54—101;

Дмитра Донського, 5/корп.12;

Івана Франка, 45, 47, 55;

Недєліна, 58—111;

пров. 4-й Проектований, 5—7;

пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8;

пров. Костеловської, 6/в/1, 6в;

Роботи до 17:00;

Абрикосова, 4—16, 45—53, 57—105;

Дубовий Гай, 2—57;

Лігінська (Макаренка), 1—33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28—40;

Рівності, 88, 91, 98—104, 195;

Айвазовського (Тимірязєва), 34;

Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1—29;

пров. Рівності, 92;

пров. Янтарний, 6—8;

Роботи до 19:00;

Центральний РЕМ:

Академічна, 5А;

Зоопаркова, 3—21;

Маршала Малиновського, 79—131;

Бабаджаняна, 42—54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7—28;

Святослава Ріхтера, 122, 126, 128, 130;

Спартаківська, 18—51;

Гранатна, 1—16;

пров. Гранатний, 2—8;

пров. Кордонний, 1—15, 25, 29, 35;

пров. Малиновський, 7;

Преображенська, 66;

пров. Онілової, 3—14;

просп. Українських Героїв (Олександрівський просп.), 27;

Троїцька, 45, 47;

Успенська, 62, 64, 60, 89, 97, 99, 103, 105;

сквер Старобазарний, 3, 7;

Роботи до 19:00;

Північний РЕМ:

Вітчизняна, 1;

Іспанська, 1—3, 8;

Михайла Грушевського, 7;

Паркова, 62—73;

Поштова, 17, 21, 27—37, 60, 64—68, 76;

Самодіяльності, 1;

Роботи до 18:30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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