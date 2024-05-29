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Сьогодні світло буде не у всіх — хто з одеситів повинен дістати повербанки

29 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Сьогодні світло буде не у всіх — хто з одеситів повинен дістати повербанки
В Одесі тисячам споживачам відключать світло до вечора. Ілюстративне фото: Pvproductions
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 29 травня, тисячі одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

  • Баштанна, 4—10;  
  • Бригадна, 54—101;  
  • Дмитра Донського, 5/корп.12;  
  • Івана Франка, 45, 47, 55;  
  • Недєліна, 58—111;  
  • пров. 4-й Проектований, 5—7;  
  • пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8;  
  • пров. Костеловської, 6/в/1, 6в;  
    Роботи до 17:00;
  • Абрикосова, 4—16, 45—53, 57—105;  
  • Дубовий Гай, 2—57;  
  • Лігінська (Макаренка), 1—33;  
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28—40;  
  • Рівності, 88, 91, 98—104, 195;  
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;  
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;  
  • пров. 1-й Рівності, 90;  
  • пров. Абрикосовий, 1—29;  
  • пров. Рівності, 92;  
  • пров. Янтарний, 6—8;  
    Роботи до 19:00;

Центральний РЕМ:

  • Академічна, 5А;  
  • Зоопаркова, 3—21;  
  • Маршала Малиновського, 79—131;  
  • Бабаджаняна, 42—54;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7—28;  
  • Святослава Ріхтера, 122, 126, 128, 130;  
  • Спартаківська, 18—51;  
  • Гранатна, 1—16;  
  • пров. Гранатний, 2—8;  
  • пров. Кордонний, 1—15, 25, 29, 35;  
  • пров. Малиновський, 7;  
  • Преображенська, 66;  
  • пров. Онілової, 3—14;  
  • просп. Українських Героїв (Олександрівський просп.), 27;  
  • Троїцька, 45, 47;  
  • Успенська, 62, 64, 60, 89, 97, 99, 103, 105;  
  • сквер Старобазарний, 3, 7;  
    Роботи до 19:00;

Північний РЕМ:

  • Вітчизняна, 1;  
  • Іспанська, 1—3, 8;  
  • Михайла Грушевського, 7;  
  • Паркова, 62—73;  
  • Поштова, 17, 21, 27—37, 60, 64—68, 76;  
  • Самодіяльності, 1;  
    Роботи до 18:30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Також ми повідомляли, що українців з 1 червня 2024 року чекає низка змін. Зокрема, доведеться платити більше споживачам житлово-комунальних послуг, субсидіанти можуть втратити допомогу, а частина пенсіонерів отримає підвищені виплати "заднім числом".

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Одеська область
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Укренерго
Одеська ОДА
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