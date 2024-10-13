Одесситы остались без света сегодня, 14 октября — список адресов

Энергетик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Сегодня, 13 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи абонентов северной, южной и центральной распределительных электросетей остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключений. Фото: скриншот

Где нет света

Северный РЭС:

ул. Марсельская, 1 — 20,

ул. Леси Украинки, 45 — 122,

ул. Героев обороны Одессы, 14 — 58,

ул. Жолио Кюри, 5 — 64,

ул. Бахмутская, 82 — 165,

ул. Орловская, 1 — 13,

пров. 1-й Орловский, 2 — 6,

9-я линия на жилом массиве, 19 — 24, 34, 38,

10-я линия на жилом массиве, 15, 20, 25 — 37,

11-я линия на жилом массиве, 2, 4, 18 — 35,

12-я линия на жилом массиве, 19 — 24,

13-я линия на жилом массиве, 1 — 12,

14-я линия на жилом массиве, 13 — 23,

15-я линия на жилом массиве, 1 — 9, 19-я линия на жилом массиве, 1 — 3а,

22-я линия на жилом массиве,

23-я линия на жилом массиве, 2 — 6,

24-я линия на жилом массиве, 1 — 7,

32-я линия на жилом массиве, 4,

ул. Капитана Кузнецова,

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 61 — 98.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

ул. Одесской громады,

ул. Бригадная, 23 — 55,

ул. Андрея Музычки, 3 — 24,

ул. Жаботинского,11 — 57,

ул. Композитора Глинки, 1 — 20,

ул. Анатолия Бачинского,

ул. Леся Курбаса, 15-36,

ул. Пилотная,

ул. Георгия Липского, 62 — 133,

ул. Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,

ул. Штурвальная, 15 — 21б,

ул. Ефима Геллера, 12 — 57,

пер. Тупиковый 1 — 12.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

ул. Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,

ул. Складская, 2, 2/4,

ул. Гранитная, 1 — 6/8, 10 — 26 (парни),

дорога Фонтанская, 6,

ул. Довженко, 8а,10,10а,

ул. Решета Аметова, 13,15,

просп. Шевченко, 11а.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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