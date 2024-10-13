Одесити залишилися без світла сьогодні, 14 жовтня — список адрес

Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: Укренерго

Сьогодні, 13 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі абонентів північної, південної та центральної розподільчих електромереж залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у неділю, 13 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

вул. Марсельська, 1 — 20,

вул. Лесі Українки, 45 — 122,

вул. Героїв оборони Одеси, 14 — 58,

вул. Жоліо Кюрі, 5 — 64,

вул. Бахмутська, 82 — 165,

вул. Орловська, 1 — 13,

пров. 1-й Орловський, 2 — 6,

9-а лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38,

10-а лінія на житловому масиві, 15, 20, 25 — 37,

11-а лінія на житловому масиві, 2, 4, 18 — 35,

12-а лінія на житловому масиві, 19 — 24,

13-а лінія на житловому масиві, 1 — 12,

14-а лінія на житловому масиві, 13 — 23,

15-а лінія на житловому масиві, 1 — 9, 19-а лінія на житловому масиві, 1 — 3а,

22-а лінія на житловому масиві,

23-я лінія на житловому масиві, 2 — 6,

24-а лінія на житловому масиві, 1 — 7,

32-а лінія на житловому масиві, 4,

вул. Капітана Кузнєцова,

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61 — 98.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

вул. Одеської громади,

вул. Бригадна, 23 — 55,

вул. Андрія Музички, 3 — 24,

вул. Жаботинського,11 — 57,

вул. Композитора Глинки, 1 — 20,

вул. Анатолія Бачинського,

вул. Леся Курбаса, 15 — 36,

вул. Пілотна,

вул. Георгія Липського, 62 — 133,

вул. Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,

вул. Штурвальна, 15 — 21б,

вул. Юхима Геллера, 12 — 57,

пров. Тупиковий 1 — 12.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

вул. Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,

вул. Складська, 2, 2/4,

вул. Гранітна, 1 — 6/8, 10 — 26 (парні),

дорога Фонтанська, 6,

вул. Довженка, 8а,10,10а,

вул. Решата Аметова, 13,15,

просп. Шевченка, 11а.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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Також мешканцям Києва частково компенсують вартість генераторів. Але не більше визначеної суми.