Солнечное затмение 2024: верят ли одесситы во влияние явления на здоровье

Полное солнечное затмение. Фото: The Mirror

Сегодня, 8 апреля, более 600 миллионов жителей Земли будут наблюдать уникальное природное явление — солнечное затмение. К сожалению, для украинского глаза "Солнечная корона" будет недоступна, однако ее влияние, кажется, сможет ощутить каждый метеозависимый человек.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, ощущают ли они на себе солнечное затмение.

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Влияние на здоровье

Во время активности некоторых природных явлений достаточно много людей ощущают их влияние на свое здоровье. Это могут быть головные боли, головокружение, изменение давления или даже повышение температуры. Об этом говорит и Юлия, которая считает, что реакции на Солнце также оказывают большое влияние на самочувствие.

"Мне кажется, что затмение солнца оказывает большое влияние на людей и на наше настроение и сострадание", — говорит Юлия.

Юля верит во влияние Солнца на здоровье. Фото: Новини.LIVE

Также девушку поддерживает Софья, подчеркивающая, что у людей может меняться настроение. Но все достаточно индивидуально.

"Возможно, верю. Есть какое-то влияние на настроение и самочувствие человека. Что-то похожее на магнитные бури", — добавляет София.

София испытывает влияние на настроение. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, одесситка говорит, что подобные воздействия могут нести магнитные бури, которые сейчас находятся в самой мощной фазе. Поэтому нельзя быть уверенным, почему именно человек чувствует себя плохо.

Не верят в предрассудки

Но нашлись горожане, которые не разделяют мнения, что космические явления могут нести за собой изменения в здоровье. Анастасия верит в доказательную медицину, однако природные влияния не отрицает.

"В общем, в такое не верю, потому что я не подвержена каким-либо природным факторам. Но думаю, что на людей с метеозависимостями определенное влияние будет", — отмечает Анастасия.

Анастасия не верит в предрассудки. Фото: Новини.LIVE

В то же время Алла говорит, что в молодости не верила во многое, однако с возрастом ее взгляды изменились. Сейчас женщина отмечает, что ее тело испытывает любые изменения — будь то природные или космические. Но все же она обращается за помощью к врачам.

"Я во многое верю. Поверишь, только когда тебе будет 77 лет. Также и по здоровью вижу, что изменения погоды и солнца сильно влияют на меня", — заключает Алла.

Алла ощущает изменения в здоровье. Фото: Новини.LIVE

"Солнечная корона", которую сегодня будет наблюдать часть северного полушария Земли, продлится более 5 часов. В Украине это наступит после 18 часов и продлится почти до полуночи. Советуем метеозависимым людям воздержаться от больших нагрузок и провести вечер в тишине или на прогулке на свежем воздухе.