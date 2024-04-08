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Сонячна корона — як на одеситів впливає повне затемнення

8 квітня 2024 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сонячне затемнення 8 квітня 2024: чи вірять одесити у вплив явища на здоровʼя
Повне сонячне затемнення. Фото: The Mirror
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 8 квітня, понад 600 мільйонів мешканців Землі спостерігатимуть унікальне природне явище — сонячне затемнення. На жаль, для українського ока "Сонячна корона" буде недоступною, однак її вплив, здається, зможе відчути кожна метеозалежна людина. 

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи відчувають вони на собі сонячне затемнення. 

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Вплив на здоровʼя

Під час активності деяких природних явищ досить багато людей відчувають їхній вплив на своє здоровʼя. Це можуть бути головні болі, запаморочення, зміни тиску або навіть підвищення температури. Про це говорить і Юлія, яка вважає, що реакції на Сонці також дуже впливають на самопочуття. 

"Мені здається, що затемнення сонця дуже впливає на людей та на наш настрій і співчуття", — каже Юлія.

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Юля вірить у вплив Сонця на здоровʼя. Фото: Новини.LIVE

Також дівчину підтримує Софія, яка наголошує, що в людей може змінюватися настрій. Але все досить індивідуально. 

"Можливо, вірю. Є якийсь вплив на настрій та самопочуття людини. Дещо схоже на магнітні бурі", — додає Софія. 

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Софія відчуває вплив на настрій. Фото: Новини.LIVE

Крім того, одеситка каже, що так впливати можуть магнітні бурі, які зараз у найпотужнішій фазі. Тож не можна бути впевненим, через що саме людина почуває себе погано. 

Не вірять у забобони

Але знайшлися містяни, які не поділяють думки, що космічні явища можуть впливати на зміни у здоровʼї. Анастасія вірить у доказову медицину, проте все ж природні впливи не заперечує. 

"Загалом в таке не вірю, тому що я не схильна до якихось природних факторів. Але думаю, що на людей з метеозалежностями певний вплив буде", — зазначає Анастасія. 

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Анастасія не вірить у забобони. Фото: Новини.LIVE

Водночас Алла каже, що в молодості не вірила у багато речей, проте з віком її погляди змінилися. Зараз жінка наголошує, що її тіло відчуває будь-які зміни — чи то природні, чи то космічні. Але все ж вона звертається за допомогою до лікарів. 

"Я багато у що вірю. Повіриш, тільки коли тобі буде 77 років. Також і по здоровʼю бачу, що зміни погоди та сонця сильно впливають на мене", — підсумовує Алла. 

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Алла відчуває зміни у здоровʼї. Фото: Новини.LIVE

"Сонячна корона", яку сьогодні спостерігатиме частина північної півкулі Землі, триватиме понад 5 годин. В Україні цей час припадає після 18 години та триватиме майже до півночі. Тож радимо метеозалежним людям утриматися від великих навантажень та провести вечір в тиші або на прогулянці на свіжому повітрі. 

погода
Одеса
Сонце
затемнення
Україна
Одеська область
Новини Одеси
метеозалежність
сонячна активність

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