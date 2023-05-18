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Солнечная Одесса: прогноз погоды на сегодня

18 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 18 мая.
Девушка гуляет под брызгами фонтана. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 мая, синоптики прогнозируют теплый малооблачный день. Температура морской воды становится все теплее, и Черное море прогрелось до +17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.
  • Температура морской воды 16–17°.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 18 мая, в некоторых областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет теплая погода. Подробный прогноз — читайте в материале.

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