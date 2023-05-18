Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 18 мая.

Солнечная Одесса: прогноз погоды на сегодня
18 мая 2023 06:30
Девушка гуляет под брызгами фонтана. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 18 мая, синоптики прогнозируют теплый малооблачный день. Температура морской воды становится все теплее, и Черное море прогрелось до +17 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.
- Температура морской воды 16–17°.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В четверг, 18 мая, в некоторых областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет теплая погода. Подробный прогноз — читайте в материале.