Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 18 мая.

Девушка гуляет под брызгами фонтана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 мая, синоптики прогнозируют теплый малооблачный день. Температура морской воды становится все теплее, и Черное море прогрелось до +17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

Температура морской воды 16–17°.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 18 мая, в некоторых областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет теплая погода. Подробный прогноз — читайте в материале.