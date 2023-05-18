Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 18 травня

Дівчина гуляє під бризками фонтану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 травня синоптики прогнозують теплий малохмарний день. Температура морської води стає все теплішою й Чорне море прогрілась до +17 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Температура морської води 16-17°.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

На автошляхах області видимість добра.

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