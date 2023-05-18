Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 18 травня

Сонячна Одеса: прогноз погоди на сьогодні
18 травня 2023 06:30
Дівчина гуляє під бризками фонтану. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 18 травня синоптики прогнозують теплий малохмарний день. Температура морської води стає все теплішою й Чорне море прогрілась до +17 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
- Температура морської води 16-17°.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У четвер, 18 травня, в деяких областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Однак, попри це буде тепла погода. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.