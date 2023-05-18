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Сонячна Одеса: прогноз погоди на сьогодні

18 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 18 травня
Дівчина гуляє під бризками фонтану. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 18 травня синоптики прогнозують теплий малохмарний день. Температура морської води стає все теплішою й Чорне море прогрілась до +17 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
  • Температура морської води 16-17°.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У четвер, 18 травня, в деяких областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Однак, попри це буде тепла погода. Детальний прогноз — читайте в матеріалі

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