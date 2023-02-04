Погода в Одессе 4 февраля: подробный прогноз

Долгие прогулки лучше отложить

Сегодня, 4 февраля, синоптики прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Также следует быть готовым к ветру и морозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе будет облачно, но с прояснениями. Синоптики сообщают, что днем без существенных осадков, однако ночью следует ожидать небольшой мокрый снег. Ночью и утром гололедица. Ветер западный, днем юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 2-4°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренные осадки преимущественно в виде снега. Ночью и утром местами гололедица. Ветер западный, днем юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла. На автодорогах области видимость добра, ночью и утром местами гололедица.

Погода в Украине

В субботу, 4 февраля, прогнозируют снег по всей территории страны. На севере ночью температура воздуха будет опускаться до -5 -7 градусов, днем немного потеплеет — до -1 -4. В Центре от -2 до -6 ночью и 0-3 днем. На Юге стране ночная температура будет достигать -1 -3, днем — от -1 до +2 градусов. В восточных областях ночью -4 -6, днем -2+1 градус. На Западе Украины от -3 до -7 ночью, днем от 0 до -4.

Тем временем на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко спрогнозировал, что весна этого года начнется внутри марта. Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.