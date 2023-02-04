Погода в Одесі 4 лютого: детальний прогноз

Сонячно, але морозно: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
Сьогодні, 4 лютого, синоптики прогнозують невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Також слід бути готовим до вітру та морозу.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Синоптики повідомляють, що вдень має бути без істотних опадів, проте вночі слід очікувати невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер західний, вдень південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 2-4°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області буде також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірні опади переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер західний, вдень південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 0-5°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Погода в Україні
У суботу, 4 лютого, прогнозують сніг на всій території країни. На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5 -7 градусів, вдень трохи потепліє — до -1 -4. У Центрі від -2 до -6 вночі та 0 -3 вдень. На Півдні країні нічна температура сягатиме -1 -3, вдень — від -1 до +2 градусів. У східних областях вночі -4 -6, вдень -2 +1 градус. На Заході України від -3 до -7 вночі, вдень — від 0 до -4.
Тим часом на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня. Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.