Погода в Одессе и области 10 февраля: подробный прогноз

Солнечно, но морозно: какая погода в Одессе и области в пятницу
В последний день рабочей недели синоптики прогнозируют тёплый день, но морозную ночь. Впрочем, одесситам не стоит ожидать осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
В городе будет облачно, но с прояснениями. Синоптики сообщают, что день пройдет без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°С мороза, днем 0-2°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области.
В области ожидается переменная облачность. День также пройдет без существенных осадков, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая, ночью местами гололедица.
Погода в Украине
В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.
Температура в Европе
По данным европейского спутника наблюдения Земли, в январе температура в Европе была на 2,2°С выше средней за 30 лет. Жара зимой сделала день 8 февраля самым жарким с начала нового 2023 года. Температура на холмах Австрии выше, чем в северной Африке и Испании.