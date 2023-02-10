Погода в Одесі та області 10 лютого: детальний прогноз

Сонячно, але морозно: якою буде погода в Одесі та області у п'ятницю
В останній день робочого тижня синоптики прогнозують теплий день, але морозну ніч. Втім, одеситам не варто очікувати на опади.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно, але з проясненнями. Синоптики повідомляють, день пройде без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°С морозу, вдень 0-2°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області очікується мінлива хмарність. День також має пройти без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°С морозу, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі місцями ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні триває третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто радували українців сніговими заметами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.
Температура в Європі
За даними європейського супутника спостереження Землі, в січні температура в Європі була на 2,2°С вищою, ніж середня за 30 років. Спека зимою зробила день 8 лютого найспекотнішим з початку нового 2023 року. Температура на пагорбах Австрії вища, ніж у північній Африці та Іспанії.